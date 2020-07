Salvini su Twitter contro un pakistano molestatore: ma la notizia è inesatta (Di domenica 12 luglio 2020) Matteo Salvini indignato su Twitter per un episodio successo a Gallipoli con un pakistano violentatore come protagonista: la foto condivisa è però sbagliata Il leader della Lega, Matteo Salvini, continua ad accusare il Governo attraverso alcuni tweet. Questa volta Salvini è indignato per quanto successo a Gallipoli, dove un uomo pakistano, secondo quanto riportato da Dagospia, si sarebbe abbassato i pantaloni tentando di violentare una donna. La notizia sembrerebbe essere vera ma la dinamica sarebbe totalmente diversa. Così il leghista ha subito condiviso su Twitter il suo pensiero scrivendo che è uno schifo ed un orrore e che con la Lega al governo la sicurezza per le donne era maggiore con il ‘Codice ... Leggi su bloglive

Matteo Salvini indignato su Twitter per un episodio successo a Gallipoli con un pakistano violentatore come protagonista: la foto condivisa è però sbagliata Il leader della Lega, Matteo Salvini, conti ...

La foto-bufala condivisa da Salvini sul pakistano nudo che molesta una donna a Gallipoli

Una notizia in parte vera, ma esasperata con una foto e delle immagini falsi per dare in pasto ai suoi fan un uomo di origine pakistana: il protagonista è il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha ...

Matteo Salvini indignato su Twitter per un episodio successo a Gallipoli con un pakistano violentatore come protagonista: la foto condivisa è però sbagliata Il leader della Lega, Matteo Salvini, conti ...