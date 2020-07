Reggio Audace-Potenza in tv: data, orario e come vedere in streaming playoff Serie C (Di domenica 12 luglio 2020) Alle 20:45 di lunedì 13 luglio Reggio Audace e Potenza scenderanno in campo in occasione del playoff di Serie C 2019/2020. Tutto pronto per i quarti di finale con le due squadre a caccia del pass qualificazione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Eleven Sports e su Raisport mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal fischio d’inizio. Quale sarà il risultato a Reggio Emilia? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. Leggi su sportface

Coronavirus - primo caso alla Reggio Audace. Costa : «Tutto risolto» Costa è intervenuto ai nostri microfoni per parlare del Coronavirus: il primo caso nel calcio italiano è stato alla Reggio Audace Andrea Costa è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24.com per parlare ...

Fprime86 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Sorteggi #LegaPro ?? Gli accoppiamenti: ?? Juve U23 - Carrarese ?? Bari - Ternana ?? Reggio Audace… - MRB_it : ?? #SerieC Il #Potenza 'pesca' l'Audace Reggio. #Caiata: 'Abbiamo un solo risultato' ?? Dalla rassegna stampa di oggi… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Sorteggi #LegaPro ?? Gli accoppiamenti: ?? Juve U23 - Carrarese ?? Bari - Ternana ?? Reggio Audace… - SimoneBalocco : @NickBinda Mettiamola allora così: a parte Carrarese, Reggio Audace e Bari, ti aspettavi le altre a questo punto? - SalvatoreCose85 : @JuventusFCYouth L’orario è 20:45 stando a quello che ha pubblicato la pagina della Lega Pro, su Raisport ci sarà R… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Audace SERIE C, PLAYOFF, Raffaele (all.Potenza): "Bene aver evitato il Bari, Reggio Audace solida" TuttoReggina.com Playoff Serie C 2019/2020, regolamento secondo turno fase nazionale: chi passa in caso di pareggio

Si entra nel vivo con i playoff di Serie C 2019/2020 e va in scena il secondo turno della fase nazionale. Si tratta in sostanza dei quarti di finale con le vincenti di Reggio Audace – Potenza, Carpi – ...

Playoff Serie C - Il programma dei Quarti di finale: il Bari trova la Ternana, la Reggiana affronta il Potenza

Nella mattinata di oggi, presso la sede della Lega Pro a Firenze, si sono svolti i sorteggi per il secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Questi gli accoppiamenti. (Tuttosport) Fa ...

Si entra nel vivo con i playoff di Serie C 2019/2020 e va in scena il secondo turno della fase nazionale. Si tratta in sostanza dei quarti di finale con le vincenti di Reggio Audace – Potenza, Carpi – ...Nella mattinata di oggi, presso la sede della Lega Pro a Firenze, si sono svolti i sorteggi per il secondo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. Questi gli accoppiamenti. (Tuttosport) Fa ...