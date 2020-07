Quota 100 scade nel 2021, e non sarà rinnovata: il Governo ha deciso (Di domenica 12 luglio 2020) Nel corso di una intervista il viceministro all’Economia Antonio Misiani comunica la decisione di non rinnovare Quota 100, la norma voluta dal Governo gialloverde che permetteva di andare in pensione a 62 anni. “Quota 100 scade nel 2021 e non verrà prorogata”. Antonio Misiani, viceministro all’Economia dell’attuale Governo, durante un’intervista rilasciata a ‘la Repubblica’, comunica … L'articolo Quota 100 scade nel 2021, e non sarà rinnovata: il Governo ha deciso proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

