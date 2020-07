Quale frullato mattutino per aumentare le difese immunitarie? (Di domenica 12 luglio 2020) Quale frullato mattutino per aumentare le difese immunitarie? L’infiammazione è un meccanismo naturale di protezione e riparazione che la natura adopera per superare eventuali danni ai tessuti. Se però l’infiammazione diventa cronica, allora apre la strada a un processo di invecchiamento accelerato dell’organismo, con un possibile corollario di malattie anche serie. Qui di seguito ti suggeriamo alcuni tipi di frullato che ti possono dare una mano a combattere l’infiammazione cronica. Questo grazie a composti come ad esempio i polifenoli, sostanze che molto spesso sono frutto del metabolismo secondario delle piante. Quale frullato mattutino per aumentare le ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Quale frullato Frullato di frutta | gustoso e ottimo per bruciare grassi RicettaSprint Dieta, se mangi questi cibi a colazione commetti un grosso errore

Secondo i nutrizionisti la colazione è il pasto più importante della giornata, perché dà il via al nostro metabolismo dopo il sonno della notte e generalmente ci dà anche il carburante per proseguire ...

Pancia piatta: i cibi da eliminare nella dieta

Parliamo in questo articolo di un problema che affligge quasi tutte le donne e che, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, si cerca di porre rimedio: la pancia piatta. Sicuramente la quaranten ...

Secondo i nutrizionisti la colazione è il pasto più importante della giornata, perché dà il via al nostro metabolismo dopo il sonno della notte e generalmente ci dà anche il carburante per proseguire ...Parliamo in questo articolo di un problema che affligge quasi tutte le donne e che, soprattutto con l’arrivo della bella stagione, si cerca di porre rimedio: la pancia piatta. Sicuramente la quaranten ...