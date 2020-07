Napoli-Milan, l’abbraccio tra Gattuso e Maldini (Di domenica 12 luglio 2020) Bellissimo, poco prima della partita al San Paolo tra Napoli e Milan, l’abbraccio tra Rino Gattuso e il suo vecchio amico e compagno Paolo Maldini. I due si sono stretti a lungo sorridendo durante il riscaldamento delle due squadre. Poco prima del match Maldini aveva parlato di Gattuso a Sky Sport. Aveva detto: “Quello che c’è stato tra Gattuso e il Milan nessuno potrà mai cancellarlo“ L'articolo Napoli-Milan, l’abbraccio tra Gattuso e Maldini ilNapolista. Leggi su ilnapolista

LIVE - Napoli-Milan 0-0 : grande chance per Mertens! PREMI F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE 16' - Bella uscita del Milan, con tanti passaggi. Bennacer fa filtrare per Paquetà, che però dimentica la sfera e favorisce il recupero del Napoli.

PREMI F5 per aggiornare la pagina e seguire il 16' - Bella uscita del Milan, con tanti passaggi. Bennacer fa filtrare per Paquetà, che però dimentica la sfera e favorisce il recupero del Napoli. Napoli Milan 0-0 LIVE : miracolo di Donnarumma su Mertens Allo Stadio San Paolo, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Milan : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Milan si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ...

Allo Stadio San Paolo, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra e : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio “San Paolo”, e si affrontano nel match valido per la 32ª giornata ... Live Napoli-Milan 0-0 Mertens vicino al gol - Donnarumma c'è Continuare la striscia positiva del post covid con il difficile compito di arrivare al top all'8 agosto per la sfida al Barcellona. Questa la doppia missione del Napoli al San Paolo contro il...

acmilan : ??? 'We need to produce a big performance' ??? 'Dobbiamo fare una grande prestazione' ??? Hot takes from the Coach… - acmilan : ??? #NapoliMilan: Devils in Naples ?? Guarda la Top 5 dei gol rossoneri a Napoli ? Vota il più bello su… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - TOSADORIDANIELA : RT @napolista: Napoli-Milan, l’abbraccio tra Gattuso e Maldini I due ex compagni e amici si sono incontrati sul campo durante il riscaldame… - sportli26181512 : Maldini: 'Non ci sono squadre che hanno avuto successo solo con i giovani': Paolo Maldini, direttore tecnico del Mi… -