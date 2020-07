"Mai visto nulla del genere". Strepitoso: Fabio Fazio prende l'aereo? Questa hostess lo demolisce in pubblico (Di domenica 12 luglio 2020) Il maestrino Fabio Fazio è salito in cattedra, ve ne abbiamo dato conto in un primo articolo che potete leggere qui. Già, perché il conduttore di Che tempo che fa ha raccontato quanto segue: "Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all'imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini...". Insomma, mister Che tempo che fa ha denunciato un presunto malcostume sugli aerei. Peccato che una hostess, dopo aver letto quel cinguettio, abbia deciso di rispondergli. E in modo deciso. Tal Chica76, infatti, ha replicato: "Sono un assistente di volo, ho ripreso a lavorare da poco e non ho mai visto un passeggero togliersi la ... Leggi su liberoquotidiano

Avete mai visto la sorella di Alena Seredova? Ha 31 anni ed assomiglia a…[FOTO] Nata a Praga nel 1978, Alena Seredova ha esordito fin da giovanissima sulle passerelle milanesi. La donna è conosciuta non solo per la sua bellezza e talento, ma è stata al centro del gossip anche per la sua vita sentimentale. Nel 2005 ...

Nata a Praga nel 1978, Seredova ha esordito fin da giovanissima sulle passerelle milanesi. La donna è conosciuta non solo per la sua bellezza e talento, ma è stata al centro del gossip anche per la sua vita sentimentale. Nel 2005 ... Avete mai visto il marito di Benedetta Rossi? Marco Gentili - l’uomo che ha conquistato la food blogger [FOTO] Benedetta Rossi fraintesa su Instagram: ma quale separazione dal marito Chi segue il canale 33 del digitale terrestre sicuramente avrà visto che nel palinsesto è contenuto anche un programma culinario condotto da Benedetta Rossi. ...

Rossi fraintesa su Instagram: ma quale separazione dal Chi segue il canale 33 del digitale terrestre sicuramente avrà che nel palinsesto è contenuto anche un programma culinario condotto da Rossi. ... Avete mai visto la moglie di Bernie Ecclestone? Più giovane di 44 anni [FOTO] Bernie Ecclestone è un’ex pilota di Formula Uno e ad oggi è uno dei maggiori imprenditori rendendo il settore automobilistico redditizio. Alla soglia dei 90 anni è diventato padre per la quarta volta. È il primo ...

CarloCalenda : Boh Mauri, snob radical chic...stai lì mummificato in parlamento da due secoli con prebende varie e fai il grillino… - AlbertoBagnai : Cose che non avete mai visto due anni fa: - GassmanGassmann : ...intanto in Texas , visto che i casi di covid stanno crescendo come mai prima, hanno deciso di riprendere le esec… - mothervofsnakes : @xbunnykoo HEHEHEHEHE MI SONO DIVERTITA UN SACCO e mi rende felice averti fatta ridere ?? e grazie ma mai quanto te… - distantwordss : RT @gravityfucks: strano modo di dire che non avete mai visto una donna dal vivo -

Ultime Notizie dalla rete : Mai visto Bergamo, la Rianimazione dell’ospedale ora è Covid free: “Mai visto morire così tante persone” Milano Fanpage.it Fabio Fazio prende l'aereo? La hostess lo demolisce in pubblico: "Mai visto nulla del genere"

Il maestrino Fabio Fazio è salito in cattedra, ve ne abbiamo dato conto in un primo articolo che potete leggere qui. Già, perché il conduttore di Che tempo che fa ha raccontato quanto segue: "Stamatti ...

Emma Bonino: «Fiera di quelle scuse a Giovanni Leone. Con aborto e divorzio cambiammo l’Italia»

Emma Bonino, la prima cosa che volevo chiederti è un ricordo del rapimento Moro. «Vivevo in via Giulia e Adelaide Aglietta, che abitava con me, aveva già accettato di fare la giudice al processo contr ...

Il maestrino Fabio Fazio è salito in cattedra, ve ne abbiamo dato conto in un primo articolo che potete leggere qui. Già, perché il conduttore di Che tempo che fa ha raccontato quanto segue: "Stamatti ...Emma Bonino, la prima cosa che volevo chiederti è un ricordo del rapimento Moro. «Vivevo in via Giulia e Adelaide Aglietta, che abitava con me, aveva già accettato di fare la giudice al processo contr ...