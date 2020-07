Lewis Hamilton irraggiungibile in Stiria: qualifica e gara da “re”, ora i record di Schumi (Di domenica 12 luglio 2020) Prima la qualifica sul bagnato con una guida da urlo, poi una gara condotta al comando senza alcun tipo di problema. Se l’Austria fino a venerdì era una nazione non proprio cara a Lewis, nel weekend il britannico è riuscito a trasformare le sue difficoltà in autentici capolavori. Al Gran Premio di Stiria è dominio Mercedes ma nel guidare la macchina più forte della griglia, Hamilton è riuscito a tirare fuori anche le sue straordinarie doti per fare nettamente la differenza su Bottas. La vetta del campionato, comunque, rimane al finlandese per effetto del quarto posto nella gara inaugurale ma la risposta data dal sei volte iridato è di grande importanza. Un secondo e due decimi più veloce in una qualifica ... Leggi su sportface

