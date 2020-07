Lecce, infortunio per Calderoni: problemi alla coscia sinistra (Di domenica 12 luglio 2020) Il difensore del Lecce, Marco Calderoni, è uscito per un infortunio alla coscia destra durante il primo tempo contro il Cagliari Marco Calderoni, difensore del Lecce, ha accusato un problema alla coscia sinistra durante il match contro il Cagliari. Il giocatore giallorosso è stato sostituito al 40′ da Rispoli. Nei prossimi giorni lo staff medico del Lecce valuterà l’entità dell’infortunio di Calderoni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Infortunio Falco - altra sostituzione in Cagliari-Lecce : poi esce anche Calderoni Infortunio Falco – La partita tra Cagliari e Lecce è da ricordare per gli… infortuni. Nei primi minuti meglio la squadra ospite che è andata vicina al gol in due-tre occasioni, gli attaccanti si sono confermati in ...

– La partita tra Cagliari e Lecce è da ricordare per gli… infortuni. Nei primi minuti meglio la squadra ospite che è andata vicina al gol in due-tre occasioni, gli attaccanti si sono confermati in ... Cagliari-Lecce : doppio infortunio per gli ospiti - out Falco e Calderoni Serie di infortuni in Cagliari-Lecce . Dopo il ko fisico di Nainggolan al 30′ anche gli ospiti perdono pezzi importanti nell’11 iniziale. A dare forfait durante il corso del primo tempo è il fantasista Falco per un problema ...

Serie di infortuni in . Dopo il ko fisico di Nainggolan al 30′ anche gli perdono pezzi importanti nell’11 iniziale. A dare forfait durante il corso del primo tempo è il fantasista per un problema ... Cagliari-Lecce : infortunio per Nainggolan - entra Ragatzu Cagliari-Lecce perde subito un protagonista, Radja Nainggolan. È il capitano dei sardi ad abbandonare la propria squadra al 30′ a causa di un problema fisico. Non è ancora nota l’entità dell’infortunio ma per ...

