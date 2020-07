Iva Zanicchi, un disastro: “Vigili del Fuoco, è la fine del mondo” (Di domenica 12 luglio 2020) Iva Zanicchi è stata vittima di una triste disavventura nelle ultime ore. Il video a fine articolo. Il compagno Fausto Pinna ha registrato un video in cui si vede la donna immersa in un lago d’acqua piovana, nel loro giardino. La Zanicchi si è fatta riprendere per testimoniare le conseguenze di un brutto acquazzone: “Incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage… anche da voi brutto tempo? Un bacio a tutti”, ha scritto Iva nella descrizione del video, pubblicato ieri come post su Instagram. (Continua...) “Oggi, 11 luglio, guardate davanti al mio garage!” urla sconvolta Iva Zanicchi in video, con le gambe immerse nel lago d’acqua accumulata dopo la pioggia. “Pochi minuti, dieci minuti di pioggia e grandine ... Leggi su howtodofor

Iva Zanicchi : chi è - Mina - vita privata e carriera Chi è Iva Zanicchi : l’età, la carriera , la vita privata e tutte le curiosità legate alla famosa cantante italiana che nel ’69 cantò ‘Zingara’ Iva Zanicchi (GettyImages)Iva Zanicchi , il rapporto con ...

Chi è Iva : l’età, la , la e tutte le curiosità legate alla famosa cantante italiana che nel ’69 cantò ‘Zingara’ Iva (GettyImages)Iva , il rapporto con ... Disastro in casa di Iva Zanicchi - lei disperata : “Chiamo i pompieri” Disastro in casa di Iva Zanicchi , lei è disperata immersa in un lago d’acqua: “Chiamo i pompieri”. Il compagno Fausto Pinna la registra in un video. Iva Zanicchi è stata vittima di una triste disavventura nelle ultime ...

in di Iva , lei è immersa in un lago d’acqua: “Chiamo i pompieri”. Il compagno Fausto Pinna la registra in un video. Iva è stata vittima di una triste disavventura nelle ultime ... L’Agcom diffida Mediaset per “incitamento all’odio” : le frasi di Iva Zanicchi e Vittorio Feltri “Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del Coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che è nutrita di un sentimento di invidia e di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di ...

ale_o_ale : Iva zanicchi che dopo la grandinata sta in ammollo a spazzare l’acqua avanti e indietro con addosso un tulle rosso… - claudio8215 : @LegaSalvini É nella mia lista di cose da fare dopo una lobotomia, esattamente fra il preparare la pizza con l'anan… - gabri1967 : RT @Esticattsi: @TarroGiulio @pbecchi @a_meluzzi @VittorioSgarbi @byoblu @lucatelese @carlo_taormina Nonno te sei scordato de taggà la Brig… - chiamatemibobo : @oliviero84 @BlaDzZ_ @DiMarzio Preferire nel 2015 il Milan all’Atletico era come preferire Iva Zanicchi a Belen (an… - Esticattsi : @TarroGiulio @pbecchi @a_meluzzi @VittorioSgarbi @byoblu @lucatelese @carlo_taormina Nonno te sei scordato de taggà… -

Ultime Notizie dalla rete : Iva Zanicchi Iva Zanicchi disperata: “Chiamo i pompieri”, cos’è successo SoloGossip.it Iva Zanicchi disperata: “Chiamo i pompieri”, cos’è successo

Iva Zanicchi pubblica un video su Instagram in cui appare disperata: “Ora chiamo i pompieri”, ecco cos’è successo alla cantante Iva Zanicchi disperata: “Ora chiamo i pompieri” (Fonte: Screen Instagram ...

Non solo Kanye West: quando i famosi vanno a caccia di voti (elettorali)

Il rapper che vuole candidarsi a presidente degli Stati Uniti probabilmente, leggi alla mano, non potrà coronare il suo sogno. Ma la lista dei vip che hanno abbandonato il palcoscenico per la politica ...

Iva Zanicchi pubblica un video su Instagram in cui appare disperata: “Ora chiamo i pompieri”, ecco cos’è successo alla cantante Iva Zanicchi disperata: “Ora chiamo i pompieri” (Fonte: Screen Instagram ...Il rapper che vuole candidarsi a presidente degli Stati Uniti probabilmente, leggi alla mano, non potrà coronare il suo sogno. Ma la lista dei vip che hanno abbandonato il palcoscenico per la politica ...