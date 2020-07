Intestino irritabile e costipazione, minesapride inefficace (Di domenica 12 luglio 2020) Intestino irritabile con costipazione, debole risposta di minesapride come confermano i dati di uno studio di fase II minesapride, un nuovo agonista del recettore 5-idrossitriptamina 4, è risultato sicuro e ben tollerato tra i pazienti con sindrome dell’Intestino irritabile associata a stipsi. L’efficacia non semra invece particolarmente elevata. Lo confermano i dati di uno studio… L'articolo Intestino irritabile e costipazione, minesapride inefficace Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Intestino irritabile: camminare allevia i sintomi Intestino irritabile, sintomi più lievi se ogni giorno si cammina di più secondo una ricerca giapponese pubblicata sulla rivista Plos One Nei pazienti giovani che soffrono della sindrome dell'Intestino irritabile, un aumento

Ho 66 anni e ho fatto l’imprevista scoperta di essere affetto da una severa forma di osteoporosi. Ho fatto una serie di esami: tutto nella norma, tranne la calciuria ai limiti. Sono di corporatura med ...

La dieta per la pancia piatta: 5 consigli della nutrizionista per sgonfiarsi

Non tutte aspiriamo ad avere la pancia piatta di Raffaella Carrà mentre balla il Tuca Tuca, ma eliminare qualche filo di grasso di troppo dall'addome può sicuramente farci bene dal punto di vista dell ...

