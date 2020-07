Inter, patente ritirata a Brozovic: semaforo rosso ed alcool test sopra il limite (Di domenica 12 luglio 2020) Nella notte tra venerdì e sabato sarebbe stata ritirata la patente a Marcelo Brozovic, questo quanto riporta il Corriere della Sera. Il giocatore dell’Inter è stato fermato da una pattuglia mentre era alla guida di una Rolls Royce Cullinan, dopo esser passato con il rosso. Il centrocampista è stato sottoposto all’alcool test risultando di poco sopra il limite del tasso alcolemico. Se non bastasse, Brozo era alla guida di un’auto con una targa tedesca, altra violazione che combinata alle altre due gli è costata la patente. Niente di eccessivo per Brozovic che ha però una grana in più in quello che per i suoi non è ... Leggi su sportface

