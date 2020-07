Incidente a Pontecagnano Faiano, ubriaco e senza patente investe ragazza (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Era ubriaco e senza patente O.M. il ragazzo di 34 anni, originario del Marocco che a bordo di una Volkswagen Golf vecchio modello dopo aver urtato diverse vetture ha finito per travolgere una ragazza di Salerno di 26 anni che camminava a piedi. L’episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte sul lungomare di Pontecagnano Faiano, nei pressi di una nota discoteca. Nel parapiglia generato dall’Incidente un altro marocchino in sella ad una bicicletta ha tentato di sottrarre dall’auto di un passante, che si era fermato per prestare i primi soccorsi, una borsa senza riuscire nel tentativo. Il gesto è stato fermato dai carabinieri ... Leggi su anteprima24

