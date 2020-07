Impetigine, come prevenire e trattare le bolle dei bambini (Di domenica 12 luglio 2020) “Mamma, ho le bolle”: quante volte, giocando nella sabbia, i piccoli si lamentano di piccole lesioni che compaiono soprattutto sulle gambe e poi purtroppo tendono a diffondersi perché il piccolo si gratta per il fastidio del prurito? Niente di nuovo sotto il sole, va la pena di dirlo. Il problema si chiama Impetigine e, per qualche verso, è un corollario di molte vacanze estive. Per fortuna, ci si può difendere prevenendo e si ha modo di fare riferimento a diversi rimedi. Il nemico è un batterio Le piccole lesioni della pelle, in questo caso, sono legate ad un’infezione superficiale causata da un batterio. Quasi sempre di tratta dello Stafilococco Aureus, ma a volte entra in gioco anche lo Streptococco Pyogenes. Sia come sia, la lesione si può manifestare tanto sull’epidermide ... Leggi su dilei

Sanihelp.it - Il primo pericolo a cui possiamo esporre la pelle durante l'estate è la scottatura solare che, come ricorda il dottor Luigi Naldi, Dermatologo Direttore dell'unità complessa di Dermatolo ...

