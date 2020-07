Il virus circola ancora. Mascherine e divieto di assembramenti saranno prorogati. Lombardia monitorata (Di domenica 12 luglio 2020) Il presidente del consiglio superiore di Sanità Franco: la malattia non ha perso potenza, è sempre la stessa siamo solo in una fase discendente della curva epidemica e quindi i casi diminuiscono. Ma ... Leggi su tg.la7

piersileri : Il calo delle vendite delle mascherine mi preoccupa perché probabilmente si pensa che il virus non c’è più e questo… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “Valutiamo il Tso per chi rifiuta la quarantena obbligatoria. Il virus circola ancora, non r… - Beppeley : @LucaLombroso @StePic62 @wganapini @Andreacritico Bravo Peppone, occhio che il virus circola... - PeppeTuscano : @GaetanoMasT @eleargeri @antonioripa Questo è un singolo caso. Nel complesso i ricoveri calano e la stessa cosa le… - holvdmeniall : che poi, il virus circola ancora, la gente muore ancora per questo, e invece no infischiamocene stiamo tutti ammassati evvai!!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : virus circola "Il virus circola ancora, io l'ho avuto e l'ho scoperto per caso" ParmaToday Coronavirus, Crisanti: «Tamponi a tutti in aeroporto: è l’unica strada»

«Incredibile, stiamo commettendo gli stessi errori di inizio epidemia. Non controlliamo le frontiere e veniamo travolti dai casi di importazione. Da un mese e mezzo sto dicendo che la situazione sta s ...

Covid, Ilaria Capua: «Il virus non ha le ali, la seconda ondata la facciamo noi»

«Il virus non ha le ali, la seconda ondata la facciamo noi». Lo ha detto la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida, ospite di Sk ...

«Incredibile, stiamo commettendo gli stessi errori di inizio epidemia. Non controlliamo le frontiere e veniamo travolti dai casi di importazione. Da un mese e mezzo sto dicendo che la situazione sta s ...«Il virus non ha le ali, la seconda ondata la facciamo noi». Lo ha detto la virologa Ilaria Capua, responsabile negli Usa dell'One Health Center of Excellence della University of Florida, ospite di Sk ...