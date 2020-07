Il documento con cui Palamara rivela il golpe contro Berlusconi: il colpo di grazia contro la magistratura italiana (Di domenica 12 luglio 2020) Luca Palamara è pronto. Domani mattina depositerà al Consiglio superiore della magistratura l'atto che segna ufficialmente l'inizio dello scontro: la lista dei testimoni che il pm romano, ex leader di Unicost e ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, chiede che vengano interrogati dalla sezione disciplinare del Csm quando il 21 luglio inizierà il procedimento contro di lui, Palamara, e gli altri cinque magistrati sotto accusa. A rendere il clima pesante a Palazzo dei Marescialli, sede del Consiglio, non contribuiscono di certo le ultime uscite di Palamara, che si dice pronto a parlare anche dei processi a Silvio Berlusconi e della loro gestione. Il tema è reso ... Leggi su liberoquotidiano

