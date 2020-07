Il Colpevole il film stasera lunedì 13 luglio su Rai 3 (Di domenica 12 luglio 2020) Il Colpevole – The Guilty su Rai 3 stasera lunedì 13 luglio. Trama e Trailer Il thriller Il Colpevole è il film in onda questa sera su Rai 3 lunedì 13 luglio in prima serata, un film danese da 85 minuti scritto e diretto da Gustav Moller. Il Colpevole è un film che ha girato molti festival, tra cui il Sundance, ha ottenuto 3 candidature agli European film Awards incassando 343 mila euro al botteghino italiano. Al centro la storia di un operatore del centralino d’emergenza che deve affrontare un caso di criminalità estrema. Il film avrà un remake americano con Jake Gyllenhaal come protagonista. Il Colpevole il cast del ... Leggi su dituttounpop

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Il colpevole.

Iris. Membro del Ku Klux Klan, Sam Cayhall è accusato di aver ucciso due bambini ebrei: il nipote giovane avvocato cerca in tutti i modi di salvarlo dalla condanna a morte a cui è destinato.

