Golf, Workday Charity Open 2020: Justin Thomas balza in testa (Di domenica 12 luglio 2020) Justin Thomas balza in testa a Dublin, Ohio dove si sta svolgendo il Workday Charity Open. Nel torneo a porte chiuse l’americano comanda con un totale di 200 (-16) e ora, ad un giro dal termine, ha un vantaggio di due colpi sul norvegese Hovland, secondo con 202 (-14). Scivolato invece dalla prima alla terza piazza (203, -13) il californiano Morikawa. In corsa per il titoloaltri due Golfisti a stelle e strisce, Sam Burns e Kevin Streelman, entrambi 4/i con 205 (-11) davanti al britannico Ian Poulter e al naturalizzato slovacco Rory Sabbatini, 6/i con 206 (-10). Nel terzo giro è da segnalare la buca in uno di Bronson Burgoon, 33enne di The Woodlands (Texas), che ha mandato la palla direttamente in buca dalla “hole” 8, ... Leggi su sportface

