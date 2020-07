Giuntoli: “Gattuso? Lui vuole rimanere e noi vogliamo che resti” (Di domenica 12 luglio 2020) Nel prepartita di Napoli-Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo del club di De Laurentiis. Ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gattuso e il suo futuro in azzurro. Ma anche sul modo in cui il tecnico del Napoli vive la partita contro il suo ex Milan. “Gattuso è molto emozionato di giocare contro il Milan. Vive tutte le partite in questo modo, oggi in particolare. Con Rino abbiamo rimandato alla fine della stagione le questioni contrattuali“. Gli è stato chiesto se il contratto di Gattuso sarà rinnovato. “Con Rino non ci sono problemi, la volontà di rimanere c’è e noi vogliamo che resti” L'articolo Giuntoli: “Gattuso? Lui vuole rimanere e noi vogliamo che resti” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

