Ghali aggredito nella sua villa di Buccinasco tra urla e vasi rotti: denunciata una 22enne (Di domenica 12 luglio 2020) Attimi di paura per Ghali, vittima di un’aggressione nella sua proprietà privata. nella serata di sabato sera, il rapper è stato raggiunto nel suo giardino di casa, a Buccinasco (in provincia di Milano), da una giovane di 22 anni che prima si è scagliata contro la sua auto e poi ha scavalcato la staccionata della villetta di proprietà del cantante. Durante l’episodio sono stati distrutti diversi oggetti, tra cui alcuni vasi. La ragazza ha inveito contro Ghali, insultandolo. La notizia è stata riportata da Milano Today. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e la polizia. Il rapper ha chiesto alla ragazza – che poi è stata portata via dal 118 in ambulanza per una visita al pronto ... Leggi su open.online

