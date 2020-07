Fiorentina in pressing su Florenzi: sgambetto all’Atalanta (Di domenica 12 luglio 2020) La Fiorentina insiste per Alessandro Florenzi: l’esterno di proprietà della Roma piace anche all’Atalanta La Fiorentina non molla la presa su Alessandro Florenzi, attualmente in prestito al Valencia ma di proprietà della Roma. Come rivelato da Tuttosport, il club viola sta corteggiando da tempo l’esterno italiano, monitorato anche dall’Atalanta in vista della prossima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

ghevinc : Di fittonata in fittonata. #Juric il prototipo della scuola di Coverciano. Primo non prenderle. Tradotto: Marcature… - Mondo_sportivo : NEWS #Calciomercato #Napoli, #Pezzella il nome per la difesa Per la difesa gli azzurri restano in pressing su Ger… - Dalla_SerieA : News della giornata. Un nome nuovo per Pallotta: è Micky Ariso dei Miami Heat. Baldini chiede 35 milioni per Under.… - infoitsport : Calciomercato Fiorentina, clamoroso: pressing su De Rossi per la panchina - AhernandezS89 : RT @romanewseu: News della giornata. Un nome nuovo per Pallotta: è Micky Ariso dei Miami Heat. Baldini chiede 35 milioni per Under. Fiorent… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina pressing Fiorentina, pressing su Joao Pedro: la richiesta del Cagliari Calcio News 24 Juric ha la penna in mano per rinnovare col Verona… ma aspetta segnali dalla Fiorentina

Sembra ormai ad un passo il rinnovo del contratto di Ivan Juric con il Verona: il croato è stato la scommessa, stravinta, dei gialloblu in questa stagione e il club del presidente Setti vorrebbe dare ...

Il Milan va in pressing su Milik e si dimentica di Vlahovic?

Il nuovo corso che si sta per aprire al Milan con Rangnick potrebbe riservare diverse novità sul mercato e uno dei calciatori che più interessa al manager tedesco sembra essere proprio Dusan Vlahovic, ...

