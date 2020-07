Everton, k.o. 3-0 col Wolverhampton e fine dei sogni europei (Di domenica 12 luglio 2020) fine dei sogni europei: l'Everton perde 3-0 in casa del Wolverhampton e a questo punto Carlo Ancelotti può concentrarsi sui programmi della prossima stagione. I Toffees hanno resistito un tempo contro ... Leggi su gazzetta

La Gazzetta dello Sport

Fine dei sogni europei: l’Everton perde 3-0 in casa del Wolverhampton e a questo punto Carlo Ancelotti può concentrarsi sui programmi della prossima stagione. I Toffees hanno resistito un tempo contro ...Tottenham Arsenal sarà una sfida in programma domenica 12 luglio 2020 alle ore 17.30 valevole per la trentacinquesima giornata della Premier League inglese. Ultima chiamata per l’Europa per entrambe l ...