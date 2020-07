EA Sports UFC 4 si mostra nel primo trailer ufficiale con tanto di data d'uscita (Di domenica 12 luglio 2020) Nella giornata di oggi, EA Sports ha svelato il primo trailer ufficiale per il nuovo titolo appartenente alla serie sportiva UFC, dedicata alle arti marziali miste.UFC 4 includerà svariati lottatori, indubbiamente famosi fra gli appassionati di questa disciplina sportiva: fra di essi abbiamo Jorge Masvidal, Daniel Cormier, Isreal Adesanya, Conor McGregor, nonché i pugili Anthony Joshua, Tyson Fury e la leggenda dell'MMA, Kimbo Slice. Masvidal e Adesanya saranno gli atleti a sfoggiare nella cover ufficiale di UFC 4.Cosa dobbiamo aspettarci da UFC 4, oltre al ricco roster? Una nuova e migliorata modalità carriera e un sistema di combattimento molto più fluido sono indubbiamente due degli aspetti più importanti, ma il resto è ancora da scoprire.Leggi altro... Leggi su eurogamer

VideoGamersITA : EA Sports UFC 4 annunciato ufficialmente, arriverà anche su PS5 e Xbox Series X - - infoitscienza : EA Sports UFC 4 annunciato: trailer e data di uscita - infoitscienza : EA Sports UFC 4 annunciato ufficialmente, arriverà anche su PS5 e Xbox Series X - infoitscienza : EA SPORTS UFC 4: Guarda il trailer ufficiale del gioco! - MondoXbox : EA ci invita a creare la nostra leggenda con EA Sports UFC 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Sports UFC

Nella giornata di oggi, EA Sports ha svelato il primo trailer ufficiale per il nuovo titolo appartenente alla serie sportiva UFC, dedicata alle arti marziali miste. UFC 4 includerà svariati lottatori, ...UFC 251 è stato un grande evento. Yas Island ha ospitato un grande spettacolo per tutti gli amanti delle MMA. Il main event ha visto uno straripante Kamaru Usman dominare Jorge Masvidal per quasi tutt ...