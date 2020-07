Di Marzio: Pioli farà solo un cambio rispetto alla Juve: Calhanoglu (Di domenica 12 luglio 2020) Le ultime sulle scelte di Pioli per la sfida di questa sera al San Paolo contro il Napoli arrivano da Gianluca di Marzio Squadra che vince non si cambia, rispetto alla formazione scesa in campo contro la Juventus lo scorso martedì, Pioli dovrebbe cambiare solo una pedina dal primo minuto di gioco. Si tratta di Hakan Calhanoglu, pronto a tornare titolare, che prenderebbe il posto di Alex Saelemaekers. Il turco sarà alle spalle di Ibrahimovic, mentre giocheranno un po’ più larghi Paquetà e Rebic. Milan (4-2-3-1) – Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Paquetà, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo il ... Leggi su ilnapolista

