Coronavirus. Scendono vittime e contagi, Lombardia osservata speciale (Di domenica 12 luglio 2020) Il bollettino di sabato ha registrato 188 nuovi casi e 7 vittime (4 in Lombardia). Dei nuovi positivi individuati 67 sono in Lombardia (35,6%) e 47 in Emilia Romagna. Sono 67 i positivi al Coronavirus in terapia intensiva, due più di ieri, entrambi in Lombardia. Quattordici regioni non hanno pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 826 (-18), quelli in isolamento domiciliare sono 12.410 (-109). Le persone positive sono complessivamente 13.303 (-125). I guariti sono 194.579 (+306). Sono 67 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, di cui 21 a seguito di test sierologici e 25 ‘debolmente positivi’. Le nuove vittime sono invece quattro. Lo rende noto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. ... Leggi su laprimapagina

RattiEnrico : RT @infoitinterno: Coronavirus, in Trentino zero contagi. I ricoveri scendono da tre a uno - infoitinterno : Coronavirus, in Trentino zero contagi. I ricoveri scendono da tre a uno - infoitinterno : Coronavirus, in Trentino zero contagi. I contagi scendono da tre a uno - pasqualecapozzi : Coronavirus: in calo nuovi contagi (188) e morti (7) - Sanità - - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI, 7 DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE, SCENDONO I POSITIVI -