Controlli spiagge | multe salate ad Ancona per chi non prenota

Disposizioni anti Covid ancora in corso, come è giusto che sia. E ad Ancona chi non si mette in regola paga. I Controlli nelle spiagge sono implacabili. Il Covid è ancora in circolazione, eppure fin in troppi non sembrano averlo capito. E da giorni giungono notizie su controversi episodi relativi ad assembramenti e violazione delle

Scattano i controlli sulle spiagge - entra senza prenotazione e viene multato ANCONA - La polizia locale ha effettuato questa mattina il pattugliamento delle spiagge di Portonovo e Mezzavalle. Gli agenti sono stati impegnati per far rispettare la normativa contro la diffusione ...

ANCONA - La polizia locale ha effettuato questa mattina il pattugliamento delle di Portonovo e Mezzavalle. Gli agenti sono stati impegnati per far rispettare la normativa contro la diffusione ... Spiagge affollate e assembramenti - più multe e controlli. L'Oms : il peggio deve ancora arrivare L'appello è sempre lo stesso: al buonsenso. Perché la pandemia da coronavirus non è affatto finita e «siamo in una fase molto delicata, in cui si vede l'uscita dal...

L'appello è sempre lo stesso: al buonsenso. Perché la pandemia da coronavirus non è affatto finita e «siamo in una fase molto delicata, in cui si vede l'uscita dal... Minori - spiagge libere aperte con controlli anti Covid e prenotazione Tempo di lettura: < 1 minutoMinori (Sa) – Ha preso il via questa mattina a Minori, in costiera amalfitana la prima domenica con la nuova riorganizzazione delle spiagge libere secondo il disegno predisposto dall’amministrazione ...

