Colpo salvezza della Sampdoria a Udine. Il Bologna butta via il match nel finale. Cutrone salva la Fiorentina. Pari tra Lecce e Cagliari (Di domenica 12 luglio 2020) Vittoria fondamentale quella della Sampdoria contro l'Udinese. La squadra di Ranieri si allontana ancora di più dalla zona rossa della classifica. Pazzesco finale a Parma dove il Bologna si fa rimontare due gol nel recupero. Cutrone evita la sconfitta alla Fiorentina. Pari senza reti tra Cagliari e Lecce.Fiorentina - Hellas Veronacaption id="attachment 990935" align="alignnone" width="300" Fiorentina - Verona (Getty Images)/captionAl Franchi l'Hellas aggredisce subito la partita e nei minuti iniziali gli uomini di Juric tengono il pallino del gioco facendosi vedere spesso dalle parti di Dragowski. Al 18esimo gli ospiti trovano il gol con Faraoni. Aamrabat serve ... Leggi su itasportpress

Risultati finali per le partite delle 19.30 della 32a giornata della Serie A. L'unica vittoria è per la Sampdoria che espugna il campo dell'Udinese 3-1 con il ritorno al gol di Quagliarella. Pareggi r ...Vittoria importante in chiave salvezza per la Samp che espugna il Friuli di Udine con una rimonta tutto cuore. I padroni di casa passano in vantaggio al ‘37 con Lasagna ma è Quagliarella prima del ...