Cina, terremoto di magnitudo 4.7 a Tangshan: nessun danno (Di domenica 12 luglio 2020) Un terremoto di magnitudo 4,7 ha colpito la città di Tangshan , nel nord della Cina a 200 km a est di Pechino, non facendo danni ma riportando alla memoria il devastante sisma del 1976 che fece almeno... Leggi su feedpress.me

Un nuovo terremoto ha colpito la Cina. Tornano a tremare le regioni a Nord del paese, con un sisma che ha raggiunto magnitudo 5.1 della Scala Richter. Grande paura in oriente, dopo una violenta scossa ...Terremoto in Cina, forte scossa nella mattinata avvertita anche a Pechino. Epicentro vicino la cittadina di Tangshan alle ore 6:38 italiane. 44 anni fa Hebei fu spazzata via da un sisma. Era il 1976 e ...