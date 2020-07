Cesare Battisti chiede una alimentazione più adeguata in carcere per problemi di salute, esplode la rabbia sui social (Di domenica 12 luglio 2020) Nel carcere di massima sicurezza di Massama per scontare due ergastoli per quattro omicidi commessi negli anni della militanza fra i Proletari Armati per il Comunismo, Cesare Battisti sta vivendo un regime di detenzione particolare: non può, come invece gli altri detenuti, acquistare generi alimentari e cucinarli in cella, essendo in isolamento forzato. Circa l’isolamento … L'articolo Cesare Battisti chiede una alimentazione più adeguata in carcere per problemi di salute, esplode la rabbia sui social NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Giorgiolaporta : Beato Cesare #Battisti che può lamentarsi della qualità del cibo in #carcere. Le vittime del #terrorismo così come… - LegaSalvini : CESARE BATTISTI, IL RECLAMO DAL CARCERE DI ORISTANO: 'POCO CIBO E DI BASSA QUALITÀ, STO MALE' - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO BATTISTI: 'TI LAMENTI DEL MENÙ NEL CARCERE? TACI E DIGIUNA' - nando_saviano : RT @Marzia_M: Il #12luglio 1916 Cesare Battisti viene impiccato mentre guarda la folla gridando 'VIVA TRENTO ITALIANA! VIVA L'ITALIA!'. La… - sara_lu : Non sono certa che le lamentele di Cesare #Battisti per il cibo del carcere siano esattamente notizia da dare al te… -