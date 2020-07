Cecilia Rodriguez fa gli auguri di compleanno a sua suocera in versione hot: piovono critiche (Di domenica 12 luglio 2020) Oggi è il compleanno della mamma di Ignazio Moser, come si può anche evincere dal dolcissimo messaggio di auguri che il figlio del grande campione di ciclismo ha postato sui social. Ma Ignazio non è stato il solo a fare gli auguri via Instagram alla sua mamma; anche Cecilia, che ha un ottimo rapporto con sua suocera, ha deciso di mandarle un dolce pensiero. La Rodriguez ha scelto un modo bizzarro per fare gli auguri a quella che presto potrebbe diventare sua suocera. Ha scelto infatti di omaggiarla non di uno scatto insieme, una simpatica foto di famiglia ma di una immagine veramente molto molto hot. Per gli auguri infatti, Cecilia Rodriguez ha postato una foto in cui Ignazio Moser ... Leggi su ultimenotizieflash

xoxosimonaq : RT @ahoy_boy98: Cecilia Rodriguez che fa gli auguri alla suocera postando una foto di Ignazio nudo I CAN’T ?????? - ahoy_boy98 : Cecilia Rodriguez che fa gli auguri alla suocera postando una foto di Ignazio nudo I CAN’T ?????? - tempoweb : Lato B in mostra, botto di like Ignazio Moser si presenta nudo - PabloENilton : Mi collego ad Internet dal 1995 e questo è il mio primissimo post critico nei confronti di qualcuno: trovo che Ceci… - zazoomnews : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la foto nudi fa impazzire i fan: Che lato B di marmo... - #Cecilia #Rodriguez… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez è incinta e Ignazio Moser si lascia scappare una frase ControCopertina Rai, Antonella Clerici tornerà su Raiuno a mezzogiorno: i palinsesti autunnali al rush finale

Antonella Clerici pronta a riconquistare il mezzogiorno di Rai1, Milly Carlucci di nuovo in pista con Ballando con le stelle, Mara Venier signora della domenica pomeriggio, Nunzia De Girolamo al debut ...

Ignazio Moser nudo su Instagram: botto di like nella foto con Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nudi su Instagram fanno il pieno di like. Moser jr. ha pubblicato sul suo account una foto in bianco e nero per esaltare il fisico marmoreo: bicipiti, grande gluteo e ...

Antonella Clerici pronta a riconquistare il mezzogiorno di Rai1, Milly Carlucci di nuovo in pista con Ballando con le stelle, Mara Venier signora della domenica pomeriggio, Nunzia De Girolamo al debut ...Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nudi su Instagram fanno il pieno di like. Moser jr. ha pubblicato sul suo account una foto in bianco e nero per esaltare il fisico marmoreo: bicipiti, grande gluteo e ...