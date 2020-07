Cagliari-Lecce oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Il Cagliari ospita il Lecce in occasione del 32° turno del campionato di Serie A 2019/2020. I sardi hanno raggiunto la quota quaranta punti che risulta però deludente se considerato l’inizio sfavillante avuto sotto la guida di Maran. I rossoblu senza grossi obiettivi di classifica si trovano ad ospitare i pugliesi di Fabio Liverani che occupano la 17° posizione con un solo punto di vantaggio sul Genoa che sarà impegnato in casa contro la Spal. Il calcio d’inizio è in programma per le ore 19.30 di domenica 12 luglio, il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Calcio 2 ed in diretta streaming sulla piattaforma di Sky Go allo stesso canale. Leggi su sportface

