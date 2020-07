Cadono dei massi alle grotte di ghiaccio, muore un 13enne (Di domenica 12 luglio 2020) La tragedia si è consumata all'Eisriesenwelt: il Mondo dei giganti di ghiaccio, nota destinazione turistica Leggi su media.tio.ch

WERFEN - Un ragazzo di 13 anni ha perso la vita a causa della caduta di diverse pietre in un complesso di grotte di ghiaccio: una popolare meta escursionistica vicino a Salisburgo. La caduta di massi ...

