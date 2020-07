Zangrillo attacca i virologi star: "Siete dei topi di laboratorio!" (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA - " La vaccinoterapia è fondamentale in mille circostanze. Quando si discute di obbligo o non obbligo è perché la politica si fa prendere la mano. Io ho lottato contro la terapia stamina e tutte ... Leggi su corrieredellosport

daniele19921 : RT @ilgiornale: Il medico del San Raffaele attacca sui dati della Lombardia: 'Sbagliato dire che i 21 decessi sono stati causati dal Covid'… - monica1169 : RT @Loris74078160: @a_meluzzi CRISANTI FA PENA! UNA PENA TRISTE DI CHI SI ATTACCA DISPERATAMENTE ALLA POPOLARITÀ! Cercando di passare per G… - Loris74078160 : @a_meluzzi CRISANTI FA PENA! UNA PENA TRISTE DI CHI SI ATTACCA DISPERATAMENTE ALLA POPOLARITÀ! Cercando di passare… - Magamag76377872 : RT @BUGMIR: E ADESSO QUALCUNO DOVRÀ PAGARE .. Zangrillo attacca: '21 decessi in Lombardia? Non per Covid' - BonfanteGaia : RT @BUGMIR: E ADESSO QUALCUNO DOVRÀ PAGARE .. Zangrillo attacca: '21 decessi in Lombardia? Non per Covid' -