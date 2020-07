Traffico Roma del 11-07-2020 ore 09:30 (Di sabato 11 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani poche le novità rispetto alla precedente collegamento sul Raccordo Anulare il Traffico intenso sta sempre provocando rallentamenti carreggiata interna tra Laurentina e Pontina anche sulla Pontina dal raccordo anulare a Castel di Decima verso Pomezia regolare la circolazione sulle altre strade della capitale nulla da segnalare anche sul percorso urbano dell’a24 per Teramo e lungo le due diramazioni dell’autosole la Nord è lassù da in città lo ricordiamo su Corso d’Italia fino al 7 di agosto per interventi sulla rete del gas è chiuso il tratto tra via Marche via Toscana di conseguenza deviate su via Boncompagni le linee di bus 89 490 e 495 in arrivo rispettivamente da Piazzale Clodio Cornelia e Valle Aurelia non effettueranno la ... Leggi su romadailynews

Traffico Roma del 11-07-2020 ore 07:30

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani poco il Traffico almeno in questione sulle strade della capitale regolare la circolazione anche sul Raccordo Anulare lungo le carreggiate sulle percorso Urbano della A24 per

ROMA - Chissà cosa direbbe Alec Issigonis nel vedere l’ultimo step di trasformazione della sua Mini originaria, la piccolissima citycar degli anni 60 capace di destreggiarsi nel traffico delle grandi ...

L'assessore Catania: "Sulla Ztl non si torna indietro: sfida per i prossimi dieci anni"

Per Giusto Catania, assessore nella giunta Orlando dal 2012, ieri è stato il giorno della vittoria. «La Ztl fa parte della visione di una città del futuro. Di una Palermo più vivibile ed ecologica. La ...

