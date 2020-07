Sky: Gattuso sceglie il tridente Insigne-Mertens-Callejon (Di sabato 11 luglio 2020) Allenamento di rifinitura al San Paolo per gli azzurri oggi prima di entrare in clima di prepartita per la sfida di domenica contro il Milan. Una partita che riserverà sicuramente forti emozioni per l’ex di turno Gattuso. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime sulla probabile formazione: in porta spazio ad Ospina, ai danni di Meret. In difesa rientra Koulibaly, fuori Manolas. A centrocampo ci saranno Fabian, Demme e Zielinski. Ci sarà ancora una volta il tridente con Insigne-Mertens e Callejon. L'articolo Sky: Gattuso sceglie il tridente Insigne-Mertens-Callejon ilNapolista. Leggi su ilnapolista

