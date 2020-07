Santa Sofia trasformata in moschea, Salvini: "Questa è la prova, certo Islam..." (Di sabato 11 luglio 2020) La decisione del presidente turco Recep Erdogan di trasformare in moschea Santa Sofia, storico monumento di Istanbul, ha scatenato le reazioni indignate di molte voci in Occidente. La chiesa è uno dei simboli dell'Islam turco, ma anche della Chiesa cristiano ortodossa (molte le proteste in Grecia e in Russia) e di quella cattolica, avendo un legame strettissimo con l'epoca romana e bizantina. Ma il tema non è solo culturale, ma anche politico, e lo sintetizza con effiacia il leader della Lega Matteo Salvini: "La stessa Turchia che qualcuno vorrebbe far entrare in Europa, trasforma Santa Sofia in una moschea. La prepotenza di un certo Islam si conferma incompatibile con i ... Leggi su liberoquotidiano

La riconversione di Santa Sofia - spiegata Dietro al ritorno a moschea della basilica di Istanbul ci sono ragioni vecchie e altre più recenti: tutte, ovviamente, riguardano i piani di Erdoğan

La trasformazione della Basilica di #SantaSofia in una moschea è soltanto una delle tante mosse di #Erdogan in chia… - matteosalvinimi : La stessa Turchia che qualcuno vorrebbe far entrare in Europa, trasforma Santa Sofia in una moschea. La prepotenza… - vaticannews_it : #10luglio #Turchia Santa Sofia diventa moschea. Lo ha stabilito un decreto del presidente #Erdogan