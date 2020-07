Ragazzo 17enne sbranato da uno squalo, “non c’è stato modo di rianimarlo” (Di sabato 11 luglio 2020) Un Ragazzo di 17 anni è stato ucciso da uno squalo mentre si trovava a surfare lungo le coste dell’Oceano Pacifico in Australia. Il Ragazzo stava facendo surf a Wooli Beach, nel New South Wales, sabato pomeriggio, quando alcuni testimoni hanno affermato che uno squalo lo ha attaccato e gli ha causato “gravi ferite alle … L'articolo Ragazzo 17enne sbranato da uno squalo, “non c’è stato modo di rianimarlo” Curiosauro. Leggi su curiosauro

L'incidente che ha coinvolto il surfista è avvenuto lo scorso 10 luglio e il giovane è morto sul posto, dopo pochi minuti dall'aggressione.