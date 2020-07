Proroga stato d'emergenza: Conte riferirà in Parlamento entro il 31 luglio (Di sabato 11 luglio 2020) Niente voto martedì prossimo in Parlamento sulla Proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre. Lo precisano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che il presidente del Consiglio Conte riferirà alle ... Leggi su tg.la7

borghi_claudio : Per chi si agita (giustamente) per l'idea di proroga dello stato di emergenza ricordo che la nostra @mauratomasi pr… - NicolaPorro : I cialtroni del “Contelino” chiedono la proroga dello stato di emergenza. Fortuna che #Capezzone, #MattiaFeltri e… - LegaSalvini : ?????? FAI GIRARE! ?????? 'CONTE PREPARA LA PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO A FINE ANNO'. Capito? Non se ne… - embarrassing_p : RT @vitalbaa: Chi si sente tutelato dal fatto che Conte riferirà in Parlamento sulla proroga dell'emergenza sa che, in ogni caso, la compet… - pincapallina4 : RT @marco_gervasoni: Questo vuole lo #statodiemergenza almeno fino alla fine della legislatura... per non farla finire mai Il virus durerà… -