Pioli: "Io via dal Milan? Non è una cosa che mi preoccupa" (Di sabato 11 luglio 2020) Non so se il club abbia già deciso ma non è una mia preoccupazione né dei miei calciatori. La nostra unica preoccupazione è fare bene. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro iniziato a ottobre e ... Leggi su corrieredellosport

realvarriale : Miracolo a Milano: @acmilan sotto di 2 gol rimonta e rifila un poker di reti a @juventusfc.Vinceranno lo scudetto i… - sportli26181512 : Pioli: “Io via dal #Milan? Non è una cosa che mi preoccupa”: Il tecnico rossonero alla vigilia della delicata trasf… - Pall_Gonfiato : Le parole dell'allenatore del #Milan Stefano #Pioli alla vigilia della trasferta di #Napoli - Fantacalcio : Milan, Pioli: 'Kessie e Bennacer stanno facendo bene. Leao? Ecco quando sarà titolare' - Mimosa13Me : #Pioli uomo di cuore e di grazia. Un peccato mandarlo via. Ha fatto tanto per il Milan. -