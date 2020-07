Piero Chiambretti è il nuovo conduttore di Tiki Taka (Di sabato 11 luglio 2020) Piero Chiambretti sarà il nuovo conduttore di Tiki Taka. La scorsa settimana l’annuncio dell’abbandono della TV e ora la buona notizia Se n’è parlato per molto in questi giorni, e oggi ne abbiamo la conferma: Chiambretti torna in TV su Mediaset e lo fa con un programma a cui nessuno aveva pensato, prima dei pettegolezzi emersi in rete. Si fa riferimento a Tiki Taka, condotto fino ad ora da Pierluigi Pardo, a cui Chiambretti saprà dare senza dubbio il suo originale contributo. La conferma non è arrivata direttamente da lui, ma accade spesso in questi casi, è stata la rete ad anticipare le mosse aziendali. Com’è successo oggi, visto che ... Leggi su zon

