Picchia selvaggiamente la compagna con pugni e calci davanti al figlio: arrestato (Di sabato 11 luglio 2020) Durante l'ennesima lite per futili motivi ha Picchiato la compagna riempiendola di pugni e calci. Tutto davanti al figlio della coppia, che ha due anni, nel loro appartamento. La donna è riuscita a ... Leggi su milanotoday

È successo nella mattinata di ieri, venerdì 10 luglio 2020 a Milano, in via Padova. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 35 anni di origine albanese ha picchiato selvaggiamente la ...Durante l'ennesima lite per futili motivi ha picchiato la compagna riempiendola di pugni e calci. Tutto davanti al figlio della coppia, che ha due anni, nel loro appartamento. La donna è riuscita a ch ...