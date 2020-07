Olanda, consigliere comunale choc: “L’Aia diventerà come Napoli” (Di sabato 11 luglio 2020) Stanno facendo molto discutere in queste ore le esternazioni pubbliche di un consigliere comunale della città olandese de L’Aia, che in questi giorni è alle prese con una maxi-frode a livello di pubblica amministrazione. Un dipendente comunale è stato infatti accusato di frode ed appropriazione indebita per un totale di due milioni di euro. La notizia ha subito fatto scattare il dibattito politico ed in questo contesto il consigliere comunale d’opposizione Pieter Grinwis commenta così: “L’Aia diventerà la Napoli del Mare del Nord. Ma è quasi un insulto a Napoli.” Parole che non sono certo passate inosservate. Tra le prime reazioni arriva la risposta di Francesco Emilio Borrelli, consigliere Regionale dei ... Leggi su sportface

NotizieFrance : «L'Aia sarà la Napoli del Mare del Nord», frase choc del consigliere. L'Olanda travolta da truffa milionaria… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda consigliere «L'Aia diventerà come Napoli». Città olandese travolta dalla maxi-truffa, consigliere choc su Twitter Il Messaggero Conte-Rutte: incontro cordiale, ma nessun avvicinamento

Quando si dialoga, va sempre bene, spiegano i collaboratori di Giuseppe Conte da Palazzo Chigi. Ma il bilaterale del premier italiano con l’olandese Mark Rutte ieri sera a L’Aja non muove di un passo ...

Conte in Olanda, il sovranista Wilders lo contesta: «Non un centesimo all'Italia»

Conte in Olanda, leader sovranista Wilders lo contesta con cartello: “Non un centesimo all’Italia” “Non un centesimo all’Italia” così Geert Wilders, leader del Partito per la libertà, davanti al Palaz ...

Quando si dialoga, va sempre bene, spiegano i collaboratori di Giuseppe Conte da Palazzo Chigi. Ma il bilaterale del premier italiano con l’olandese Mark Rutte ieri sera a L’Aja non muove di un passo ...Conte in Olanda, leader sovranista Wilders lo contesta con cartello: “Non un centesimo all’Italia” “Non un centesimo all’Italia” così Geert Wilders, leader del Partito per la libertà, davanti al Palaz ...