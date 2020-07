Niente Temptation Island per Francesco Sole e Giulia Cavaglià: retroscena (Di sabato 11 luglio 2020) Nelle scorse ore alcuni rumors hanno dato Giulia Cavaglià e Francesco Sole come possibile coppia subentrante nell’edizione in corso di Temptation Island. L’indiscrezione è stata rimbalzata da alcune agenzie stampa del web. Peccato che la voce risulti infondata. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro sulla questione: durante la seconda puntata del reality di Canale 5 … L'articolo Niente Temptation Island per Francesco Sole e Giulia Cavaglià: retroscena proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Filippo Bisciglia svela la data di Temptation Island : niente mascherine Il conduttore di Temptation Island , Filippo Bisciglia , ha svela to sui social la data d’inizio del reality: non ci saranno mascherine , concessi invece i contatti tra concorrenti La ripresa del reality più seguito dell’estate ...

Il conduttore di , , ha to sui social la d’inizio del reality: non ci saranno , concessi invece i contatti tra concorrenti La ripresa del reality più seguito dell’estate ... Temptation Island Vip - Filippo Bisciglia anticipa : “Niente mascherine sul set” Comunicato in via semi definitiva il giorno di lancio di Temptation Island Vip, ci ha pensato Filippo Bisciglia a sciogliere gli ultimi nodi attorno alla nuova edizione della trasmissione Mediaset. Da tempo in sospeso, tra molti dubbi e poche ...

edismyreligion : mi sono persa mezzo temptation island non me ne frega più niente tempo 2 mesi e ci becchiamo mezzi tentatori sul tr… - Francesca99D : Prima volta che vedo temptation island, E Manila mi sta già sul cazzo a pelle, Non ci sto capendo niente e la mia f… - Re_Lalla : RT @lostinrauhl: eh ho capito Lorenzo però sono a Temptation Island eddai, chiaro che ci si diverte anche, non ha fatto niente di male #Tem… - lostinrauhl : eh ho capito Lorenzo però sono a Temptation Island eddai, chiaro che ci si diverte anche, non ha fatto niente di male #TemptationIsland - pocospa : Lo faccio sempre uno sforzo d'immedesimazione, ma l'unico modo in cui mi vedo a Temptation Island con Alberto è con… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Temptation Niente Temptation Island per Francesco Sole e Giulia Cavaglià: retroscena Gossip e Tv Niente Temptation Island per Francesco Sole e Giulia Cavaglià: retroscena

Nelle scorse ore alcuni rumors hanno dato Giulia Cavaglià e Francesco Sole come possibile coppia subentrante nell’edizione in corso di Temptation Island. L’indiscrezione è stata rimbalzata da alcune ...

Belen Rodriguez rompe il silenzio: “Mai successo niente, nessun messaggio, nessun iPad”

La smentita di Belen ha certamente un peso diverso da quella di Stefano e Alessia e ora tutte le voci su questa love story mai esistita dovranno placarsi. Belen e il suo nuovo amore. (Baritalia News) ...

Nelle scorse ore alcuni rumors hanno dato Giulia Cavaglià e Francesco Sole come possibile coppia subentrante nell’edizione in corso di Temptation Island. L’indiscrezione è stata rimbalzata da alcune ...La smentita di Belen ha certamente un peso diverso da quella di Stefano e Alessia e ora tutte le voci su questa love story mai esistita dovranno placarsi. Belen e il suo nuovo amore. (Baritalia News) ...