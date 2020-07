Lazio Sassuolo 1-0 LIVE: inizia il secondo tempo. Dentro Caputo, Muldur e Jony (Di sabato 11 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 32ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Sassuolo 1-0 MOVIOLA 38′ Occasione Boga – Giocata ‘alla Boga’: l’ivoriano rientra sul destro e calcia sul secondo palo, palla fuori di poco. 34′ Gol di Luis Alberto – Spunto di Lazzari sulla destra, palla per Luis Alberto che viene recuperato da Locatelli ma il rimpallo del Loca che calcia addosso a Luis Alberto manda in porta il pallone per l’1-0 Lazio. 32′ Tiro ... Leggi su calcionews24

