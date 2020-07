L’Atalanta domina all’Allianz Stadium, ma una piccola Juve si salva con due ‘rigorini’: le favole esistono solo sui libri! (Di sabato 11 luglio 2020) Un dominio esagerato, una partita condotta per larghi tratti sul campo dei campioni d’Italia, ma solo un punto per l’Atalanta al termine del big match con la Juventus. I bianconeri si salvano grazie a due rigori concessi dall’arbitro Giacomelli, il secondo più netto del primo, apparso alquanto generoso considerando la dinamica dell’azione. Valerio Pennicino/Getty ImagesLe favole esistono solo sui libri purtroppo, ma il 2-2 finale comunque non toglie nulla alla prestazione degli uomini di Gasperini, capaci di far girare la testa a Cristiano Ronaldo e compagni, costretti a inseguire i propri avversari fin dal primo minuto di gioco. Fraseggi fulminei e possesso palla prolungato per l’Atalanta nei primi venti minuti, che fruttano il primo gol con ... Leggi su sportfair

