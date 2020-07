"Italiani applaudono una nera che annega". L'assurda accusa dagli Usa a Ciao Darwin (Di sabato 11 luglio 2020) Prendi una porzione di un programma televisivo, estrapolala dal suo contesto e strumentalizzala, magari affiancandoci questioni decisamente più serie e delicate, come il razzismo e la misoginia. E’ accaduto a Ciao Darwin, preso di mira da David Adler, americano fondatore dell’associazione Progressive International.“Ho acceso la tv italiana - ha scritto Adler su Twitter - e ho trovato il canale Mediaset di Berlusconi che trasmetteva uno spettacolo chiamato Ciao Darwin, in cui gli Italiani applaudono una straniera nera che annega in una vasca d’acqua per aver risposto male a delle domande. Il tutto viene osservato da due uomini in giacca e da una ragazza in bikini”. So I turn on Italian television to find ... Leggi su blogo

