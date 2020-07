Intesa-Ubi, Apindustria Brescia “OPS fa bene a piccole e medie imprese” (Di sabato 11 luglio 2020) Brescia (ITALPRESS) – “Non vogliamo e non è nostro interesse valutare la congruità economica dell’operazione: questo spetterà ai soci. Siamo, però, uno degli stakeholder del territorio e abbiamo, ovviamente, a cuore gli interessi dei nostri associati se non altro per i risvolti che questa importante partita potrà avere per le nostre Pmi”. Lo scrivono la Presidenza e la Giunta di Apindustria Brescia in una lettera all’edizione Bresciana del Corriere della Sera, in merito all’Ops di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca.“Non sempre la territorialità delle banche ha rappresentato un valore aggiunto in sè, basti considerare la grave distruzione di risparmio alla quale abbiamo assistito in troppe occasioni – prosegue la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Intesa-Ubi, Apindustria Brescia “OPS fa bene a piccole e medie imprese” - princigallomich : Intesa-Ubi, Apindustria Brescia “OPS fa bene a piccole e medie imprese” - zazoomnews : Intesa-Ubi Apindustria Brescia “OPS fa bene a piccole e medie imprese” - #Intesa-Ubi #Apindustria #Brescia - Notiziedi_it : Intesa-Ubi, Apindustria Brescia “OPS fa bene a piccole e medie imprese” - zazoomblog : Intesa-Ubi Apindustria Brescia “OPS fa bene a piccole e medie imprese” - #Intesa-Ubi #Apindustria #Brescia -