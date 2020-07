GP Stiria, Vettel: "Mi aspettavo di più sul bagnato" (Di sabato 11 luglio 2020) SPIELBERG - "Mi aspettavo qualcosina di più in queste condizioni, ma abbiamo visto che abbiamo avuto diverse difficoltà. Non avevamo l'assetto giusto per la pioggia, difficile far funzionare le gomme ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Gp Stiria, la pole position a Hamilton su Verstappen e Sainz. Leclerc fuori in Q2, male... - SportRepubblica : F1, Gp Stiria: pole di Hamilton. Male le Ferrari: 10° Vettel, 11° Leclerc - Ansa_ER : F1: Gp Stiria; Leclerc, conto su scelte giuste per domani. Vettel 'difficile con la pioggia, miglioreremo in gara'… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: GP Stiria, Hamilton mago della pioggia: pole su Verstappen. Ferrari male: Vettel 10° - albertoallen : Gp Stiria, Hamilton in pole davanti a Verstappen e Sainz. Male le Ferrari: Vettel è decimo e Leclerc 11° -