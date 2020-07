Fiorentina, Iachini: "Difficile tenere fuori uno come Ribery" (Di sabato 11 luglio 2020) VERONA - " La partita sarà sicuramente Difficile, come tutte in questo momento del campionato. Giocando gare ravvicinate, certe cose le capisci dopo le partite" . Lo ha dichiarato l'allenatore della ... Leggi su corrieredellosport

pisto_gol : Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, prima ha confermato Montella, poi l’ha sostituito con Beppe Iachini,… - zazoomnews : Fiorentina Iachini: “Tanti tiri in porta servono precisione e un po’ di fortuna” - #Fiorentina #Iachini: #“Tanti… - FantaMasterApp : 'Fiorentina-Verona, le probabili formazioni: dubbio Castrovilli per Iachini. Verre dal 1' minuto?'… - CalcioPillole : #Fiorentina Ha parlato l’allenatore Beppe #Iachini, in conferenza stampa in vista del delicato match contro l’Hel… - sportface2016 : #Fiorentina, le parole di Giuseppe #Iachini in vista del match contro l'#HellasVerona #calcio #SerieA -