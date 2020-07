Ferrari, le parole dei due piloti dopo le qualifiche del GP di Stiria (Di sabato 11 luglio 2020) Piove sul bagnato in casa Ferrari. Le qualifiche bagnate del Gran Premio di Stiria dovevano essere un’opportunità per i due piloti della Rossa, ma così non è stato. Come una settimana fa, anche questa settimana una delle due SF1000 è finita fuori dalle Q3, ma questa volta è stato il turno di Charles Leclerc che si posiziona in undicesima posizione mentre Sebastian Vettel in decima. Ecco di seguito le parole dei due piloti Ferrari che commentano le prestazioni della power unit nelle qualifiche. Le parole di Charles Leclerc Charles Leclerc non entra in Q3 del Gran Premio d’Austria (Stiria) e chiude le qualifiche in 11° posizione. Ecco le ... Leggi su news.superscommesse

tulliovalerio54 : Immagini e non solo parole : Ferrari testa rossa: - FormulaPassion : #F1: le parole di #Vettel al termine delle qualifiche del #StyrianGP - GuelfiLuca : La speranza resta nelle parole di @leclerc_team . Un assetto per L asciutto quando forse i team attorno a noi hanno… - sportface2016 : #F1 #StyrianGP 2020, le parole del pilota #Ferrari Sebastian #Vettel al termine delle qualifiche - Mariano_Amelio : la nuova #Ferrari va alla grande! ricordo le parole di #Montezemolo: #Fiat usa Ferrari come un bancomat e questi s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari parole F1 | Perché la Ferrari è così lenta rispetto al 2019? Ecco la spiegazione in parole povere F1inGenerale Ferrari, le parole dei due piloti dopo le qualifiche del GP di Stiria

Charles Leclerc non entra in Q3 del Gran Premio d’Austria (Stiria) e chiude le qualifiche in 11° posizione. Ecco le parole del pilota monegasco: “Sicuramente sapevamo che se la pioggia fosse tornata s ...

F1, GP Stiria, Qualifiche: Hamilton in... motoscafo!

L'esa-campione del mondo coglie nel GP della Stiria la 89esima pole position lasciando Verstappen a 1"2 su una pista che era una piscina. Terzo è Sainz con la McLaren davanti a Bottas. Malissimo le Fe ...

Charles Leclerc non entra in Q3 del Gran Premio d’Austria (Stiria) e chiude le qualifiche in 11° posizione. Ecco le parole del pilota monegasco: “Sicuramente sapevamo che se la pioggia fosse tornata s ...L'esa-campione del mondo coglie nel GP della Stiria la 89esima pole position lasciando Verstappen a 1"2 su una pista che era una piscina. Terzo è Sainz con la McLaren davanti a Bottas. Malissimo le Fe ...