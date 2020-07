Elicottero si inabissa nel Tevere, recuperati i due corpi (Di sabato 11 luglio 2020) Un Elicottero privato si è inabissato nel Tevere venerdì scorso, nella zona del Nazzano Romano, con all’interno dell’abitacolo due persone, di cui uno di questi è un 78 romano ex pilota di Alitalia, ricco possidente che viveva a Torrita Tiberina che è risultato scomparso da ieri sera. Assieme a lui il corpo di una donna settantenne ancora non identificata. La cronaca del fatto L’Elicottero sarebbe di proprietà dell’uomo, che era decollato con il veivolo dalla sua proprietà, grazie ad un’apposita elisuperfice presente all’interno della proprietà della vittima: secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri della compagnia di Monterotondo, aiutati da un appassionato di bird watching che ha dato l’allarme nel pomeriggio, ... Leggi su giornal

Roma - elicottero precipita e s'inabissa nel Tevere. "Ha toccato i fili dell'alta tensione" Un elicottero è precipita to e si è inabissato nel Tevere alle porte di Roma , in zona Nazzano Roma no . Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri della compagnia di ...

Un è to e si è inabissato nel Tevere alle porte di , in zona Nazzano no . Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con i sommozzatori e i carabinieri della compagnia di ... Elicottero inabissato nel Tevere : “Ha toccato i fili dell’alta tensione - poi è precipitato in un attimo” Cominciano ad emergere alcuni particolari sulla tragedia avvenuta questo pomeriggio a Nazzano Romano, alle porte di Roma, dove un Elicottero è precipitato nel Tevere. Alcuni testimoni oculari hanno raccontato ai carabinieri della Compagnia di ...

